شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يحضر قرعة كأس العرب بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه إلى الدوحة محمد بركات مدير المنتخب الوطني، وبصحبته رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، لحضور قرعة بطولة كأس العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوحة، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطرى مستضيف البطولة المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هانى أبو ريدة إلى الدوحة أيضاً على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويشارك فى البطولة منتخبات: مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

وكان منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام البدري قد أعلن المشاركة في البطولة بدون اللاعبين المحترفين، لعدم إدراج المباريات في فترة الأجندة الدولية.

وكان "فيفا" قد صادق في مارس الماضي على إقامة بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، خلال شهر ديسمبر من العام الحالي 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية.