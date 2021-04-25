شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

ويخوض الأهلى مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصري 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلى فى خطابه أنه من الصعب أن يخوض فريق الكرة 10 مباريات فى غضون 30 يوما، مطالبا بترحيل هذه المباريات.

واقترح النادى الأهلى فى خطابه أيضا أن يتم ترحيل كل مباراة من هذه المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام هذه المباريات يومىّ السبت والأربعاء بحيث يحصل الفريق على يوم إضافى للراحة.