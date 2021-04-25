شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: أنقذنا حسين الشحات من الرحيل عن الأهلى.. وموسيمانى "زعلان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن طريقة تعامل الجهاز الفنى لفريقه مع حسين الشحات أنقذته من الرحيل عن القلعة الحمراء، وقال قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحريف" مع وليد صلاح الدين عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل الفرق تقاتل أمام الأهلى، ومن حقها طبعا، ولكن حينما نسجل فى بداية المباراة تكون سهلة مثلما حدث فى مباراة إنبى، ولكن مفيش فريق فى العالم يتحمل ضغط المباريات بحيث يلعب كل 48 ساعة وسط هذا الكم الكبير من الإصابات ومع ذلك يتم توجيه نقد لاذع للجهاز الفنى وموسيمانى".

وأضاف سامى قمصان، "موسيمانى عارف طبيعة العمل فى الأهلى والضغوط الجماهيرية ويحاول الانسجام مع الوضع، خاصة أنه جاء ولم يقم بفترة إعداد مع الفريق، ويخوض منافسات متتالية فى مختلف البطولات ولكنه أحيانا يشعر بالغضب جراء بعض الانتقادات غير المنطقية أو الأسئلة التى توجه له فى المؤتمر الصحفى، مثل سؤال حسين الشحات فى مباراة سموحة الماضية".

وتابع مدرب الأهلى، "هناك من يحمل موسيمانى مسئولية إصابات اللاعبين، وهذا غير منطقى تماماً، هى أمور خارجة عن إراداتنا بالكامل ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وفقاً للظروف التى تسبقها".

وعن الاجتماع الذى يحدث قبل كل تغيير فى المباراة قال سامى قمصان، "موسيمانى بيحب يستشير كل أفراد الجهاز، ويسأل مدرب الأحمال بشأن بعض اللاعبين لو أجرى تغييرا فى مركز معين ".

وأضاف سامى قمصان، "نسابق الزمن لتجهيز بعض اللاعبين، وعلى رأسهم كهربا، للمباريات الأفريقية عن طريق دخوله فى الفورمة بشكل متدرج، الناس كانت تهاجمنا لإشراك حسين الشحات وتقول ميستحقش يكمل فى الأهلى، ووقفنا جنبه ودعمناه ودلوقتى بيسجل فى كل مباراة وبيصنع هدف".

وعن محمد شريف قال سامى قمصان، "بالأرقام محمد شريف رقم 1 فى خط الهجوم، ولكن لدينا ثقة فى والتر بواليا ومروان محسن ونحاول تجهيز صلاح محسن ."

وعن تألق على لطفى فى مباراة القمة قال مدرب الأهلى، "روحه الحلوة وتدريبه المتميزة سر تألق على لطفى فى مباراة القمة، وطبيعى أنه لم يشارك فى مباراة سموحة لأن مع عودة الحارس الأساسى للفريق من كورونا كان لابد أن يشارك ".

وعن مواجهة المصرى قال سامى قمصان، "بدر بانون الأقرب للعودة لقائمة الأهلى أمام المصرى بينما يحتاج أيمن أشرف أسبوعاً للتعافى من خشونة الركبة ".

واستعاد الأهلى الانتصارات، وحقق فوزا كبيرا على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء، وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الأهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يتجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.