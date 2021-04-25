شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. تجربة عمرها 22 عاماً تكتب مشوار رمزى صالح مع كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن الحارس الفلسطيني رمزي صالح، الذي لعب في الدوري المصري عبر أكثر من نادً يأتي في مقدمتهم النادى الأهلي، ونجح رمزي صالح في الذود عن مرمى القلعة الحمراء ببسالة في مباريات كثيرة وتدرب مع أكثر من مدرب اولّى تدريب المارد الأحمر.

وبدأ رمزى صالح مسيرته فى صفوف نادي إتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب فى فلسطين لمدة 9 سنوات، وانضم للأهلى عام 2008 وخاض 19 مباراة بقميص المارد الأحمر ، وحصل على بطولة الدوري المصري مع المارد الأحمر موسم 2008، 2009، بعد مباراة فاصلة مع النادي الإسماعيلي. بعدها إنتقل للمريخ السودانى ويعود من جديد لمصر من خلال سموحة ثم مصر المقاصة والأسيوطى والمصرى والجونة.

كما نال رمزي صالح شرف تمثيل المنتخب الفلسطيني في العديد من المناسبات على مدار 17 عاماً وشارك معه في بطولة الأمم الآسيوية عام 2015، وحقق بطولة كأس التحدي الآسيوي 2014

وأعلن الحارس الدولي الفلسططيني إعتزاله في نوفمبر عام 2019 بعد مسيرة حافلة بالأثارة والتحدي على مدار 22 عاماً كما أعلن في بيان إعتزاله وقتها..