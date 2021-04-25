شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حسن على ظهيرا أيسر للمصرى أمام الأهلى فى مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر على استمرار حسن على لاعب الفريق الشاب كظهير أيسر للفريق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى المباريات الأخيرة، وإعجاب على ماهر المدير الفنى بقدراته الفنية ومنحه الثقة الكافية من أجل الاستمرار.

ومن المقرر أن يجلس أحمد شديد قناوى على دكة البدلاء كورقة رابحة يستخدمها المدير الفنى على حسب سير اللقاء، فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها شديد قناوى وعرضياته المؤثرة من الجانب الأيسر.

ويأمل حسن على فى الإستمرار بالتشكيلة الأساسية للمصرى على أمل اختياره فى التشكيلة النهائية لأولمبياد طوكيو 2021 والتى ستقام الصيف المقبل بعدما شارك فى المعسكر الأخير للمنتخب وحصل على إشادة من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب.

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3 أحرز لاعبوه 22 ومنى مرماه بـ13 هدفا.

من ناحية أخرى، طالب مسئولو المصرى البورسعيدى من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضرورة تعيين طاقم تحكيم دولى لمباراة الفريق أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر للدورى المقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب مسئولو المصري أن يكون هناك طاقم تحكيم دولى على مستوى عالى فى تلك المباراة حتى يعطى كل فريق حقه بعيدا عن الضغوط فى ظل صعوبة تلك المواجهة .