شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يلجأ لقطاع الناشئين فى الانتاج لمواجهة أزمة الهجوم بعد إيقاف طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، لقطاع الناشئين بناديه للبحث عن مهاجم مميز يستطيع الاعتماد عليه بالمباريات المقبلة بداية من مواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل، باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، بعد قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد طلعت، مهاجم الانتاج 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

ويعانى كشرى من أزمة هجومية فى ظل إيقاف محمد طلعت بجانب إصابة محمد عبد المجيد فى العضلة الخلفية وغياب البديل القادر على سد فراغ الثنائى لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق، من جهته لقن كشرى مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد بعد التصرفات الصبيانية التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك مما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت ، وحرص كشرى على توجيه اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المحسوبة، مؤكداً أن وضع الفريق لايتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتازبعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدورى

واكتفى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى بمواجهة طلائع الجيش ودياً والتى خسرها بخماسية مقابل هدف عقب مباراة الزمالك لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاسماعيلى رافضاً فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش التي تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة قبل الخسارة من الزمالك قبل أن يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.