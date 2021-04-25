شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطلب وديتين أو ثلاثة فى معسكر يونيو استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين أو ثلاثة خلال المعسكر المقبل للفراعنة وتحديدا فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين.

وتمسك غريب بمواجهة منتخبات من التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، رافضا فكرة لعب مباريات ودية مع منتخبات لم تتأهل للأولمبياد، حيث يرغب فى توفير احتكاك قوى للاعبيه قبل هذا المحفل الكبير الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق ميدالية أولمبية.

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المنتخب الوطني الأولمبى بقيادة شوقي غريب فى مجموعة قوية للغاية، وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة "مجموعة الموت" مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وحدد شوقى غريب 5 يوليو المقبل موعداً لانطلاق معسكر الفراعنة النهائى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق يوم 23 يوليو المقبل.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، وعرض خلاله خطته وبرنامجه استعدادا للأولمبياد، وتلقى وعدا بتوفير كل احتياجاته لتحقيق طموحات الجماهير والعودة من طوكيو بميدالية أولمبية.