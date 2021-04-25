شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد هانى من المشاركة فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هانى، ظهير أيمن فريق الكرة بالنادى الأهلى، للاختبار فى تدريبات الفريق غد الاثنين لتحديد مدي إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق أو حاجته لمزيد من الوقت للتأهيل .

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أكد أن محمد هانى قد يشارك في التدريبات الجماعية غدا الاثنين أو الأربعاء المقبل حسب حالته ومدي تخطيه الاختبار الذى سيخضع له من الجهاز الطبي .

ويغيب محمد هاني عن تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية للإصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يشارك في مران الفريق غداً، لو كان جاهزاً للمشاركة بنسبة 100 % في مباراة المصري بعد غد، الثلاثاء، في الدوري الممتاز بالإسكندرية.

وسيُحدد الجهاز الفني خلال مران الغد موقف محمد هاني من المشاركة في التدريبات الجماعية على أن يتم تجهيزه لمباراة الجونة المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

ويعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحمد رمضان بيكهام في الجبهة اليمنى خلال غياب محمد هاني.

ويبدأ فريق الأهلى اليوم الأحد التحضير لمباراته ضد المصرى يوم الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز، فى ظل ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافى لمنح اللاعبين راحة بين كل مباراة والأخرى.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة أنبي أمس السبت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى، والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف حيث ينوى دراسة الفريق البورسعيدى وأسلوب لعبه تحت قيادة على ماهر، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة، ومحاولة اختراق صفوف المنافسين، لاستغلالها فى فك شفرات المصرى قبل موقعة الثلاثاء.