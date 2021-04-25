شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك جاهز لمواجهة بطل ليبيا الثالثة عصرا فى نصف نهائى أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، لمواجهة السويحلى الليبى فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس .

ومن جانبه كشف محمد اللقانى المدير الفنى للفريق، أنه تم إبلاغ الفريق بتعديل جدول المباريات ليقام نصف النهائى اليوم بدلا من غدا لإراحة الفرق قبل النهائى يوم الثلاثاء القادم .

نجح فريق الزمالك فى تخطى عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3/1 فى دور ربع النهائى ليصل لقبل النهائى ووياجه السويحلي الليبي .

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.