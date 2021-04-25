شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: الأهلى توج بالكأس وفاز بالمستقبل أمام زمالك الأسطورة أحمد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق محروس، المدير الفنى لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، أنه كان مكلفاً ببناء فريق قوى للمارد الأحمر يكون نواة للمستقبل بجانب التتويج ببطولة من الدورى أو كأس مصر، وقال طارق محروس فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فانلة الأهلى أو الزمالك تقيلة مش أى لاعب يقدر عليها، وواجهنا منافسا محترما لديه خبرات عتيدة وهو فريق الزمالك بقيادة الأسطورة أحمد الأحمر، والروح الرياضية والمحبة والأخوة بين الناديين لن تستطيع نتيجة أى مباراة أن محوها".

وأضاف طارق محروس، "اللاعبون عقدوا العزم على مصالحة الجماهير وتحقيق أمنية مجلس إدارة النادى وهو ما تحقق بالفعل".

وتابع مدرب الأهلى، "مجلس إدارة النادى كلفنى فى بداية الموسم بتكوين فريق قوى للأهلى يكون نواة للمستقبل بجانب ضرورة التتويج ببطولة على الأقل، سواء الدورى أو الكأس، بجانب بناء الفريق وهو الأمر الذى تحقق بالفعل، خسرنا الدورى وفزنا بالكأس وأصبح لدينا لاعبين مميزون ينتظرهم مستقبل كبير على رأسهم عصام الطيار الحارس الكبير".

ونجح طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، فى تعويض الجماهير الحمراء عن خسارة لقب دورى المحترفين لموسم 2020/2021، بالفوز بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى نهائى المنافسة .

واستطاعت حنكة طارق محروس فى الثأر من الهزيمة أمام القلعة البيضاء فى فاصلة تحديد بطل الدورى، بالفوز فى نهائى الكأس .

وظهرت تعليمات طارق محروس الهجومية على لاعبى الأهلى فى بداية اللقاء مع التزام لاعبى الدفاع بإيقاف خطورة الفريق الأبيض للاستحواذ على اللقب .

طارق محروس مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية خاصة فى ظل حصوله مع منتخب الشباب على برونزية بطولة العالم بإسبانيا 2019، واعتماده فى هذا الموسم على أبناؤه من عناصر الشباب فى صفوف الفريق الأحمر .

كما يمتلك محروس كيمياء قوية بينه و بين للاعبيه تمكنه من صناعة الفارق، لا سيما وأنه مدير فنى حماسى لا يهدأ من على الخط طوال دقائق المباريات .