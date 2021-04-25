شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية شيكابالا وأوباما لتدعيم الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما، قبل لقاء الفريق الأبيض مع البنك الأهلى المقرر له مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
شيكابالا كان يعانى من إصابة عضلية تعرض لها فى مباراة الفريق أمام الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، كما كان يعانى "أوباما" من الإصابة فى الكتف.
وأصبح الثنائى جاهزين من الناحية الطبية لتدعيم الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى، ويقف قرار مشاركتهما أو ضمهما لقائمة الفريق فى يد الخواجة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى يحدد احتياجاته من الناحية الفنية.
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول الدورى برصيد 36 نقطة، فيما يقع البنك الأهلى فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.