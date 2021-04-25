شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية شيكابالا وأوباما لتدعيم الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما، قبل لقاء الفريق الأبيض مع البنك الأهلى المقرر له مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا كان يعانى من إصابة عضلية تعرض لها فى مباراة الفريق أمام الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، كما كان يعانى "أوباما" من الإصابة فى الكتف.

وأصبح الثنائى جاهزين من الناحية الطبية لتدعيم الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى، ويقف قرار مشاركتهما أو ضمهما لقائمة الفريق فى يد الخواجة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى يحدد احتياجاته من الناحية الفنية.

وبدأ كارتيرون تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين حرصًا على عدم تعرض أى منهما للإصابة خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد ضغط مكثف للمباريات.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، الأحد، قبل أن يُعلن كارتيرون قائمة مباراة البنك الأهلى، للدخول فى معكسر مغلق لحين موعد المواجهة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول الدورى برصيد 36 نقطة، فيما يقع البنك الأهلى فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.