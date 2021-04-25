كواليس غرفة الملابس.. بونفرير يكتب نهاية مشوار كمونة بالأهلي

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية، العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن سمير كمونة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، والذي أكد أن الهولندى جو بونفرير المدير الفنى الأسبق للأهلى "ظلمه" بعدما كتب تقرير بضرورة رحيل بعض لاعبى الفريق، أمثال كمونة ووليد صلاح الدين، رغم أن المدرب الهولندى كتب هذا التقرير تزامناً مع رحيله عن الفريق.

ولعب سمير كمونة مع أكثر من مدرب فى الأهلى، ورحل مُعاراً للاتفاق السعودى بعد إيقافه لمدة عام من اتحاد الكرة المصرى بدعوى ارتكابه حركة غير أخلاقية فى مباراة الأهلى وغزل المحلة بنهائى كأس مصر .

وأضاف كمونة، "بعد العودة من السعودية كان جوزيه قد رحل عن الأهلى وتولّى بونفرير تدريب الفريق وشارك معه خلال الموسم الذى قضاه فى الأهلى، فوجئت بالمدرب الهولندى يكتب تقريراً يوصى فيه برحيلى مع محمد فاروق ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهو ما أصابنى بصدمة قاسية لأنه ليس منطقياً أن يقوم مدرب تمت إقالته بكتابة تقرير يُحدد فيه الراحلين من الفريق".