الأهلي يوضح موقف بانون وأيمن أشرف من مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سامي قمصان مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن بدر بانون لاعب الفريق قد يعود لتدعيم خط الدفاع أمام المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الحريف"، قال قمصان عند سؤاله عن الاستعدادات لمباراة المصري،: "سنخوض اليوم تدريبات استشفائية، ثم نسافر غدا لخوض المباراة يوم الثلاثاء".

وأضاف: "بانون قد يعود للقائمة، لكن سيستمر غياب أيمن أشرف".

بانون وأشرف غابا عن مباراة الأهلي ضد إنبي بسبب إصابة الأول بإجهاد عام، بينما يعان الظهير الأيسر من خشونة في الركبة ويحتاج للحقن.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصي 33 نقطة (جمعها من خوض 14 جولة) بينما يتواجد المصري في المرتبة الرابعة برصيد 29 نقطة (جمعها من 18 جولة).