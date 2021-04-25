أبوريدة ومجاهد وبركات في قرعة كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

توجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الدوحة وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني لحضور قرعة بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والاتحاد القطري -مستضيف البطولة-.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هاني أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.