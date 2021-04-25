إصابة حسام البدري بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار اتحاد الكرة في بيانه الى أن البدري خضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

وأكد اتحاد الكرة أن البدري في الوقت الحالي يخضع للعزل المنزلي ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقاً للإجراءات المتبعة.

وكانت نجلة حسام البدري قد اصيبت مؤخراً بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن حسام البدري نجح في قيادة منتخب مصر مؤخراً للتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، ومن المقرر أن يستعد في الفترة القادمة لبداية مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022.