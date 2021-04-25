نبيل "كوكا": لا يوجد أعذار طالما أرتدي قميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي الشاب، أنه طالما يرتدي قميص الأهلي فهو يبذل كل ما في وسعه في أي مركز يشارك فيه، مشيراً الى عدم وجود أعذار ويجب أن يتحمل المسؤولية.

ويستعين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بنبيل "كوكا" في مركز المدافع الأيسر بعد الإصابات التي ضربت الفريق في هذا المركز.

وقال نبيل كوكا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "الحمد لله على الانتصار الذي تحقق أمام إنبي، نتيجة هامة بعد الخسارة أمام سموحة، كنا نريد حسم المباراة من البداية لكي نلعب بهدوء دون أي ضغوط بسبب كثرة المباريات المتتالية".

وتابع "جميع اللاعبين كانوا رجالاً خلال مباراة إنبي والحمد لله نجحنا في إحراز هدفين في أول 5 دقائق".

وأضاف "أشكر موسيماني على ما قدمه لي من دعم وثقة منذ تم تصعيدي معه للفريق الأول، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وأكمل "ألعب في مركز 6 أو 8، وموسيماني هو من قام بتوظيفي في مركز المدافع الأيسر لكوني ألعب بالقدم اليسري وهناك غيابات في الفريق".

وشدد "أنا أرتدي قميص النادي الأهلي، وبالتالي أنفذ ما يُطلب مني، ألعب في أي مركز دون مشاكل، ولا يوجد عذر لي أنني ألعب في مركز غير مركزي، طبيعي أن أكون على قدر المسؤولية وأقدم كل ما لدي من أجل الفريق".

واختتم "جماهير الأهلي الأجمل في الدنيا والأعظم، أنا واحد من جماهير الأهلي، إن شاء الله المستقبل لنا، هناك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين".