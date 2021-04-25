كلوب: أنا لا أصنع المعجزات.. علينا العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يمكنه صنع المعجزات لعلاج المشكلة الهجومية للريدز، مضيفًا أن وضع الفريق بات حرجا.

وتعادل ليفربول 1-1 أمام نيوكاسل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن كلوب قوله اليوم الأحد "الوضع حرج للغاية لأننا ندرك أن اللوم يقع علينا وحدنا".

وأضاف "لكن الأمر لا يتعلق بالمعجزات التي إذا طبقتها ستقول حينها حسنا كل الأمور أصبحت على مايرام مجددا، لا ، عليك أن تعمل من أجل هذا وهذا ما سنفعله".

وأتم: "لكن بمثل تلك النتائج لن تقطع خطوات كبرى للأمام".

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.