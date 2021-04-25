مدرب إنبي: ما حدث أمام الأهلي كان "صدمة" للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ممدوح المحمدى المدرب العام لفريق إنبي، أن ماحدث أمام الأهلي لم يره في حياته، مضيفًا أن اللاعبين تعرضوا لصدمة.

والتقى الأهلي مع إنبي مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ13، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1.

واستقبلت شباك إنبي هدفين مبكرين في الدقائق 1 و3، مما أربك حسابات إنبي الذي حاول الاستفاقة مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وخلال تصريحات إذاعية عبر محطة "أون سبورت"، قال المحمدي: "ما حدث لنا أمام الأهلي (استقبال هدفين قبل جلوسنا على مقاعد البدلاء) لم أره في حياتي طوال أكثر من 30 سنة عمل في مجال كرة القدم".

وأضاف: "كل الفرق كتاب مفتوح أمام بعضهم البعض، وطوال الأسبوع الماضي كنا نتدرب على غلق مفاتيح قوة الأهلي والتركيز على نقاط الضعف".

وتابع: "كنا نعلم أن الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لن تخسر في مباراتين متتاليتين".

وواصل: "حاولنا تأمين الخط الخلفي للفريق، لكننا استقبلنا هدفين مبكرين.. الأمر كان بمثابة الصدمة للاعبين".

وأتم: "سنحت لنا فرصتين للتسجيل خلال الشوط الأول، وإذا انتهت النتيجة 2-1 لكان الأمر اختلف في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أن الأهلي سجل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول، بينما سجل إنبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 55 عن طريق رامي صبري.