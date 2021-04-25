بايرن ميونيخ: فكرة "سوبر ليج" انتهت.. كان مجرد طلقة تحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يرى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن مشروع دوري السوبر الأوروبي فشل، رغم تشبث بعض الأندية به.

وقال رومينيجه لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد: "الفكرة انتهت بكل تأكيد، كانت طلقة تحذيرية".

وأشار إلى أنه "ربما شيء جيد" أن خطط البطولة الجديدة المنفصلة سببت احتجاجات واسعة في عالم كرة القدم.

وأوضح أن رجال الأعمال الذين يديريون بعض الأندية التي شاركت في خطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي يفهمون الآن أن "كرة القدم تعمل بشكل مختلف بعض الشيء عن الأعمال التجارية".

وأعلنت أندية ارسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، الاسبوع الماضي عزمها إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.

وقوبل هذا الإعلان بردود فعل مناهضة على نطاق واسع لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن تسعة أندية تباعا الانسحاب من ملف البطولة.

ولم تعلن أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة حتى الآن عن انسحابها من المشروع ، في الوقت الذي أكد فيه فلورنتينو بيريز رئيس الريال أن الأندية وقعت عقودا ملزمة.

ولم يشارك بايرن ميونخ مطلقا في مشروع دوري السوبر، مفضلا تأييد تعديلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لدوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32 فريقا حيث يخوض كل فريق عشر مباريات بدور المجموعات بدلا من ست.

ودافع رومينيجه عن تعديلات دوري الأبطال مشيرا إلى إنها حققت تماما المحصلة العكسية لدوري السوبر الأوروبي، مضيفا "سيكون الأمر أصعب كثيرا على الأندية الكبرى أن تفرض هيمنتها".