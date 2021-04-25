هاني سعيد عن مشادة رمضان وحسام حسن: "مش عاوز أعرف اللي حصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هاني سعيد مدير الكرة لنادي بيراميدز، إنه لا يعلم سبب المشادة التي حدثت بين رمضان صبحي لاعب الفريق وبين حسام حسن مدرب نادي الاتحاد السكندري.

والتقى الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0.

وبين شوطي المباراة وقعت مشادة بين رمضان صبحي وحسام حسن مدرب الفريق السكندري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال سعيد: "لا أعلم ما حدث.. بين شوطي المباراة شاهدت أن هناك مشادة بين رمضان وحسام حسن".

وأضاف: "ذهبت لإبراهيم حسن واعتذرت له، وقلت له (آسف لو حصل حاجة أنا مش عارف ايه حصل)".

وتابع: "وفي غرقة الملابس، طالبت من رمضان صبحي الهدوء والتزام الصمت من أجل التركيز في المباراة فقط".

وواصل: "لا أريد معرفة ماحدث بينهما (مش فارق معايا أعرف)، كان يهمني المباراة والفوز بالثلاث نقاط".

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 30 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الثالث خلف الأهلي (33 نقطة) وصيف الجدول، بينما يتربع الزمالك على القمة برصيد 36 نقطة، (مع العلم أن بيراميدز خاض 18 مباراة، الأهلي 14 والزمالك 16).