بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد،العديد من المباريات على الصعيد الأوروبي دون أي مواجهات في المسابقات المحلية سواء دوري أول كأس مصر.

ويقدم الخليج 365 لزواره الكرام بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد:

- 3.00: ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد (بي إن سبورت بريميوم 1).

8.00: أستون فيلا ووست بروميتش (بي إن سبورتس بريميوم 1).

4.15: فياريال وبرشلونة (بي إن سبورت اتش دي 1).

9.00: أتلتيكو بلباو وأتلتيكو مدريد (بي إن سبورت إتش دي 1).

3.00: إنتر ميلان وهيلاس فيرونا (بي إن سبورت اتش دي 3).

3.00: فيورنتينا ويوفنتوس (بي إن سبورت اتش دي 4).

نهائي كاراباو كاب

5.30: مانشستر سيتي وتوتنهام (بي إن سبورت بريميوم 1).