يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 25-4-2021، لحساب الجولة 33.

قبل استضافة أول ديربي بينينز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر 2003، هناك تناسق رائع في سجل ليدز يونايتد في الدوري هذا الموسم، فاز في 14 مباراة، وخسر 14 مرة، وسجل 50 هدفًا، واهتزت شباكه 50 مرة.

وبعد النتائج الإيجابية التي حققها ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي وليفربول، حيث فاز على الأول وتعادل مع الثاني، سيستهدف رجال مارسيلو بيلسا الثأر من مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على ليدز يونايتد بنصف دستة أهداف في مباراة الدور الأول على ملعب أولد ترافورد، والتي جمعت الفريقين لأول مرة بعد غياب دام لأكثر 18 سنة، بسبب هبوط ليدز يونايتد إلى الدرجات الأدنى.

ويتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز العاشر بجدول الترتيب، وفي رصيده 46 نقطة، وبفارق الأهداف عن التاسع”آرسنال” الذي لعب مباراة زائدة، ويفصله 6 نقاط عن صاحب المركز الثامن “إيفرتون”.

على الجهة المقابلة، لم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة خارج أرضه منذ فبراير 2020، حيث خاض الفريق 23 مباراة بعيدًا عن ملعب أولد ترافورد، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 8، وهي ثاني أطول سلسلة على الإطلاق في تاريخ الدوري الانجليزي.

ويتفوق مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد في المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين في جميع المسابقات، حيث فاز الشياطين الحمر 38 مرة، مقابل 23 لفريق ليدز، بينما سيطر التعادل على 32 لقاء.

ويطمح مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على ليدز يونايتد اليوم، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 7 نقاط قبل 5 جولات على نهاية الموسم، حيث جمع الفريق الأحمر 66 نقطة من 32 مباراة، مقابل 77 نقطة للسيتيزينس من 33 لقاء.

بث مباشر مانشستر يونايتد وليدز

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

ويُدير لقاء مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الحكم الإنجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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