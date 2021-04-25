يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم الأحد 25-5-2021، لحساب الجولة 21.

يستقبل نادي الترجي نظيره الصفاقسي، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس”، في كلاسيكو الجولة 21 من الدوري التونسي.

وسيسعى فريق الترجي إلى تحقيق الانتصار السادس على التوالي في الدوري التونسي، من أجل الإقتراب أكثر من حسم اللقب لصالحه قبل نهاية المسابقة المحلية بعدة جولات.

ويدخل الترجي الكلاسيكو أمام الصفاقسي بصفوفٍ مكتملة، بعد عودة لاعب خط الوسط فوسيني كوليبالي بعد تعافيه من كورونا، بالإضافة إلى إلياس الشتي وويليام توجي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 55 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي”، الذي لعب مباراة زائدة.

في المقابل، يخوض فريق الصفاقسي الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تأهله لربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما ضحى بمباراة النجم الساحلي في الدوري التونسي، حيث خاضها بفريق الرديف بعد سفر التشكيلة الأساسية بالجهاز الفني لملاقاة ساليتاس البوركينابي.

وسيبحث فريق الصفاقسي عن تعويض خسارته في الجولة الماضية بالعودة إلى سكة الإنتصارات من بوابة الترجي، وذلك من أجل إستعادة المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.

ويتواجد نادي الصفاقسي في المركز الرابع بجدول الترتيب، وفي رصيده 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث اتحاد بن قردان الذي لعب مباراتين زائدتين.

الجدير بالذكر أن الصفاقسي انتصر على الترجي في مباراة الدور الأول من الدوري التونسي هذا الموسم، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الطيب المهيري يوم 13 يناير 2021.

بث مباشر الترجي والصفاقسي

وتذاع مباراة الترجي والصفاقسي على قناة الوطينة التونسية 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “حافظ بن عامر”، كما تنقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق التونسي “هيكل الصغير”.

وتنطلق صافرة بداية لقاء الترجي والصفاقسي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.