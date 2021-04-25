شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد ثلاثية مهاجم الأهلي في الزمالك وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفين في مرمى نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

وعاد مهاجم الأهلي وزار شباك إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من الدوري المصري والتي حسمها الأحمر بنتيجة 3-1.

ثلاثية محمد شريف مهاجم الأهلي أشعلت الصراع على سباق ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما زاد رصيده ليصل إلى الهدف السابع ويتساوى مع يوسف أوباما نجم الزمالك، وورامي صبري قائد إنبي، وأحمد ياسر ريان هداف سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث.

بينما يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حسام حسن مهاجم سموحة، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، وفي الوصافة عمر كمال عبدالواحد نجم المصري البورسعيدي برصيد 8 أهداف.

حسام حسن 9

أحمد سمير 9

عمر كمال عبدالواحد 8

محمد شريف 7

رامي صبري 7

يوسف أوباما 7

عمرو جمال 6

شميلس بيكلي 6

أشرف بن شرقي 6

رزاق سيسه 6

رمضان صبحي 6