شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ضد فياريال .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأحد برشلونة بنظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الرابعة والربع عصرًا، وتنقلها قناة bein sports 1.

وشهدت قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة فياريال غياب مارتن برايثوايت عن الفريق بسبب الإصابة.

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ومن المنوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، لينجليه، ديست

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.