شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : رفضنا افتعال أزمة مع الأهلي ولدينا تحفظات على التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة عبدالباري، رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن الفارس الأبيض عانى من إصابات كثيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد أمس السبت.

وأضاف: «رفضنا افتعال أزمة أمام الأهلي بسبب مشاركة اللاعب إبراهيم المصري، وكان يمكننا الاعتراض وعدم لعب المباراة»

وأوضح: «إبراهيم المصري شارك في المباراة وهناك اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وأكد: «اللاعب سيجري اختبارات مجددًا خلال الأيام القادمة رفقة المنتخب الوطني، وسيتضح كل شيء»

واختتم تصريحاته موضحًا أن جهاز الزمالك كان لديه تحفظات كثيرة على طاقم التحكيم الذي أدار مبارة نهائي الكأس.

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وكان الأهلي قد توج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، واستطاع المارد الأحمر حسم المباراة لصالحه بنتيجة (26-23).

والجدير بالذكر أن الزمالك قد توج قبل أيام ببطولة الدوري لكرة اليد على حساب الأهلي بنتيجة (18-17).