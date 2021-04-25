شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع دوري الهواة الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك في الجولة الأخيرة الاحتفالية من موسم 2020-2021.

وكان فريقا العروبة والإمارات ضمنا منذ الجولة الماضية صعودهما إلى مصاف أندية المحترفين، لذلك كانت الجولة الأخيرة السبت احتفالية، وشهدت تعادل العروبة البطل مع البطائح بهدف مايد راشد (90+2) مقابل هدف لأحمد جلال في الدقيقة 60، كما انتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل، وهي الإمارات الوصيف مع مصفوت 1-1، ومسافي مع دبا الحصن 3-3، والذيد مع الحمرية 2-2، في حين حقق العربي الفوز الوحيد بتخطيه دبا الفجيرة 2-1.

ويعد لقب العروبة تاريخياً بعدما توج بدوري الهواة للمرة الأولى، بعدما كان صعد في موسم 1991-1992 باحتلاله المركز الثاني، كما أن العروبة توج بدرع جديد للدوري كشف الاتحاد الإماراتي، عن نسخته الجديدة قبل مباريات الختام.