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راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع دوري الهواة الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك في الجولة الأخيرة الاحتفالية من موسم 2020-2021.

وكان فريقا العروبة والإمارات ضمنا منذ الجولة الماضية صعودهما إلى مصاف أندية المحترفين، لذلك كانت الجولة الأخيرة السبت احتفالية، وشهدت تعادل العروبة البطل مع البطائح بهدف مايد راشد (90+2) مقابل هدف لأحمد جلال في الدقيقة 60، كما انتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل، وهي الإمارات الوصيف مع مصفوت 1-1، ومسافي مع دبا الحصن 3-3، والذيد مع الحمرية 2-2، في حين حقق العربي الفوز الوحيد بتخطيه دبا الفجيرة 2-1.

ويعد لقب العروبة تاريخياً بعدما توج بدوري الهواة للمرة الأولى، بعدما كان صعد في موسم 1991-1992 باحتلاله المركز الثاني، كما أن العروبة توج بدرع جديد للدوري كشف الاتحاد الإماراتي، عن نسخته الجديدة قبل مباريات الختام.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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