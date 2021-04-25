شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: خدنا القاضية من الأهلى فى الشوط الأول.. وصدمة عنيفة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور ممدوح المحمدى، المدرب العام لفريق إنبى، مباراة الأهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف بمثابة القاضية، وقال المحمدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بقالى سنين طويلة مدرب لم أر فى حياتى ما حدث فى مباراة الأهلى بالأمس، يعنى أيه أول دقيقتين نتلقى هدفين، صدمة عنيفة لم نتوقعها، نقدر نقول الأهلى إدانا القاضية فى الشوط الأول".

وأضاف مدرب إنبى، "حاولنا بين الشوطين نفوق اللاعبين ونقولهم مينفعش نكمل بالأسلوب ده إحنا فريق كبير، وبالفعل الفريق فى الشوط الثانى شكله اختلف وسجلنا هدفا من ركلة جزاء بس أهدرنا فرص ثانية، لو خرجنا مثلا 3/2 كان شكلها مقبول شوية عشان بنلاعب فريق كبير وبطل الدوري".

وتابع مدرب إنبى، "حلمى طولان بعد المباراة شكر اللاعبين وقالهم مقصرتوش ونقفل الصفحة ونركز فى المباريات المقبلة".

واستعاد الأهلى الانتصارات، وحقق فوزا كبيرا على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء، وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الأهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يتجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.