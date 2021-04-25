شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب الجبلاية بحكام دوليين لمباراته أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو المصرى البورسعيدى من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضرورة تعيين طاقم تحكيم دولى لمباراة الفريق أمام الأهلى، والمؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة للدورى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب مسئولو المصري أن يكون هناك طاقم تحكيم دولى على مستوى عالٍ فى تلك المباراة حتى يعطى كل فريق حقه بعيداً عن الضغوط فى ظل صعوبة تلك المواجهة.

وأكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصرى، أن ناديه يرغب فى عدالة تحكيمية، موضحا أن الإدارة خاطبت اتحاد الكرة من أجل تعيين طاقم تحكيمى على مستوى المباراة فى ظل الصراع على النقطة خلال الموسم الحالى.

وأضاف عضو المصرى، أننا نقدر جميع الحكام المصريين ونتمنى نجاح التجربة فى الإعتماد على قضاة الملاعب فى جميع المباريات الودية بعدما استطاع محمود البنا الظهور بشكل أكثر من رائع فى لقاء القمة الأخير بين الأهلى والزمالك ، ونأمل أن يتم تعيين طاقم تحكيم على مستوى مباراة الأهلى والمصرى .

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3 أحرز لاعبوه 22 ومنى مرماه بـ13 هدفا.

كان المصرى البورسعيدى قد دخل معسكرا مبكرا بالأمس ببرج العرب من أجل زيادة التركيز بين اللاعبين بعدما خاض لقاء ودى يوم الخميس الماضى ببورسعيد أمام بورفؤاد من ثلاثة أشواط حقق فيه الفريق الفوز بهدف دون مقابل.