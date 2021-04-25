شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يخطر لاعبى الإسماعيلى بصرف مكافأة مباراة المصرى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بصرف مكافأة الفوز على المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل، بعدما طالب جلال اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان بسرعة مخاطبة مجلس الإدارة لصرف المكافأة وتلقى جلال وعداً من اللجنة الفنية بصرفها الاربعاء قبل مواجهة الإنتاج الحربى لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق.

ويخوض فريق الإسماعيلى آخر ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه سموحة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وواجه الدراويش نظيره فاركو مساء السبت وانتهت بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الليلة ثم يعود للإسماعيلية، وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة غداً الاثنين لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى،على دراسة مباريات الإنتاج الحربي، آخرها مباراة الزمالك التى خسرها بهدفين دون رد، للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالدوري.