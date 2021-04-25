شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تعلق على عرض منتخب جنوب أفريقيا لـ بيتسو موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى أن رحيل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، فى التوقيت الحالى سيكون له أضرار كثيرة على الفريق خلال الفترة المقبلة، وشددت اللجنة على أنه من الأفضل والمهم إسدال الستار على عرض منتخب جنوب أفريقيا لموسيمانى وإغلاق هذا الملف ببقاء موسيمانى مع الأهلي.

وأكدت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، أن رحيل موسيمانى لتدريب منتخب جنوب أفريقيا سيترك فراغاً كبيراً فى الأهلى، لاسيما أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات مهمة ومُتتالية للفريق على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

وتأتى رؤية لجنة التخطيط للكرة بالأهلى بشأن مستقبل المدير الفنى للفريق فى توقيت تتزايد فيه الأنباء والتقارير الواردة من جنوب أفريقيا حول ضغوط يُمارسها اتحاد الكرة فى جنوب أفريقيا ووزير الرياضة هناك من أجل إقناع موسيمانى بتدرب منتخب البافانا بافانا "جنوب أفريقيا".

ورغم تمسك موسيمانى بالبقاء مع الأهلى لرغبته فى استمرار "التجربة الأهلاوية" التى تُحقق نجاحات مُتتالية حتى الآن، إلا أن الضغوط تتوالى على بيتسو موسيمانى لتدريب منتخب بلاده الفترة المقبلة.

ويتنافس موسيمانى والبرتغالى كيروش المدير الفنى الأسبق لجنوب أفريقيا وريال مدريد ومنتخب كولومبيا وثلاثة مدربين آخرين على تدريب منتخب جنوب أفريقيا، لخلافة المدرب السابق موليفى نتسيكى الذى أقيل من منصبه شهر مارس الماضي، بعد الفشل فى التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحقق موسيمانى نتائج جيدة مع الأهلى منذ توليه المسئولية فى أكتوبر الماضى حيث قاد المارد الأحمر لحصد بطولة أفريقيا على حساب الزمالك وكاس مصر وبرونزية مونديال الأندية وصعد لربع نهائى دورى الأبطال من النسخة الحالية لبطولة أفريقيا.