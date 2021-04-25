شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يقيم تجارب للاعبى المنتخب بنادى هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، إقامة تجارب للاعبى المنتخب على مستوى الأولاد والبنات، فى إطار سعى الاتحاد لخلق صف ثانى من اللاعبين، وإفراز وجوه جديدة للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن تقام التجارب فى نادى هليوبوليس، خلال يومى 26 و 27 أبريل الجارى ، بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة ، مقسمين إلى 11 لاعب ، و 11 لاعبة .

وتبلغ قيمة الاشتراك فى التجارب 500 جنيها لكل فرد ، يتم سدادها بالاتحاد ، مع استمارة الرغبة بالمشاركة فى التجارب.

وتستضيف مصر منافسات بطولة سرياس A الدولية ، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو عام 2022 بالقاهرةفى ظل البطولات التى تستضيفها مصر فى الفترة الاخيرة .

شهدت الايام الماضية إقامة المنتخب الأردنى للكاراتيه معسكرا مغلقا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى المقرر إقامته ببلغاريا مايو المقبل، على أن يستمر المعسكر لحين موعد السفر للمشاركة فى البطولة ، على أن يتخلل المعسكر اللقاءات الودية بين منتخب الأردن، ومنتخبات القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى المنتخب الأول.