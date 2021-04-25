شكرا لقرائتكم خبر عن "لمة رمضان".. نجوم الأهلى يجتمعون فى ليلة رمضانية بعد الفوز على إنبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ليلة رمضانية بعد الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز، وشارك محمد الشناوي حارس مرمي وكابتن الفريق الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره.



الشناوي



نجوم الاهلي

وأعاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع "انستجرام"، نشر الصورة والتي ضمت 10 من نجوم الفريق، مصحوبة بتعليق :"مساء الخير يا نسورنا".



الاهلي

وبعد الفوز علي إنبي استعاد الاهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يتجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.

سجل ثلاثية الاهلى، حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

من ناحية أخري أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: «حققنا مكاسب كبيرة بالفوز على إنبي، أبرزها عودة بعض اللاعبين، بالإضافة إلى منح الفرصة للصاعدين كما حدث من خلال الدفع بأحمد نبيل كوكا».