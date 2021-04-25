شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك والدراويش ورقم مميز فى الدورى.. دوري اللا هزيمة 10 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للدوري المصري، حيث نجحت 3 أندية في التتويج بدرع المسابقة المحلية دون أن تتعرض للهزيمة.

نجح الأهلى في حصد لقب الدوري 7 مرات بلا هزيمة، وكانت المرة الأولى خلال موسم 1975 – 1976 ، حيث خاض الأحمر 21 مباراة، حقق الفوز فى 17 ، وتعادل فى 4 مباريات.

الثانية فى موسم 1978 – 1979 ، خاض الأهلي 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 ، و تعادل فى 8 لقاءات.

الثالثة فى موسم 1985 –1986 ، خاض الأهلي 22 مباراة، فاز فى 13 ، وتعادل فى 9 مباريات.

الرابعة فى موسم 1998- 1999 ، خاض الأهلي 26 مباراة، حقق الفوز فى 21 ، وتعادل فى 5 لقاءات.

الخامسة و فى موسم 2004- 2005 ، لعب الأهلي 26 مباراة، حقق الفوز فى 24 ، و تعادل فى مباراتين.

السادسة فى موسم 2005- 2006 ، خاض الأهلي 26 مباراة، حقق الفوز فى 23 ، وتعادل فى 3 لقاءات.

والسابعة في موسم 2016/2017، حيث خاض الأهلي 34 مباراة، فاز في 25 لقاء وتعادل في 9 مباريات ولم يهزم، منهياً الموسم برصيد 84 نقطة.

الزمالك مرتين

نجح الزمالك فى تحقيق هذا الانجاز خلال موسمي 1981- 1982 ،ولكن لم يحصد فيه اللقب الذى ذهب الى غريمه الأهلى ، وموسم 2003 – 2004 ، تحت قيادة البرتغالى نيلو فينجادا ، حسم الابيض اللقب لصالحه بحيث لم يتلق أى خسارة مطلقا ذلك الموسم في مسابقة الدوري والتي حققها بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي.

الاسماعيلى مرة واحدة

نجح الاسماعيلي تحت قيادة مدربه محسن صالح، في تحقيق انجازاً تاريخيا بالفوز بالدوري المصري دون أي هزيمة بموسم 2001- 2002 ، لينهي سيطرة الأهلي والزمالك على اللقب منذ موسم 1984.

خاض الدراويش خلال هذا الموسم 26 مباراة بدون هزيمة، فيما فاز 20 مباراة، وتعادل في 6 ، كما سجل 52 هدفا، وكان ثاني أقوى هجوم، وتلقت شباكه 14 هدفا فقط، احتل بها أقوى دفاع.