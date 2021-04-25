شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 6 ثوانى مهلة احتفاظ حارس المرمى بالكرة قبل إنذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذخر عالم الساحرة المستديرة بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم نجوم الكرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام الخاصة بقوانين حراس المرمى في الملاعب.

حارس المرمى هو أهم لاعبٍ في المباراة، نظراً لمهمته في منع إحراز الأهداف في المباراة، كما يمكنه أيضاً لمس الكرة بيديه داخل منطقةِ الجزاء ولمدة 6 ثوانٍ فقط، ويجب أن يكون الزي الخاص بحارسِ المرمى مختلفاً عن الزي الخاصِ بفريقه، وتنطبق عليه باقي الشروط المطبقة على باقي اللاعبين في الملعب.

حارس المرمى هو اللاعب الوحيد الذي يُسمح له أن يلمس الكرة بيديه أو ذراعيه، بشرط أن يكون داخل منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن الفراعنة ساهموا بشكل مباشر في تعديل قانون حراسة المرمى، بعد مشاركتهم في مونديال 90 بإيطاليا، حيث كان الأداء الدفاعي هو الوسيلة الوحيدة أمام منتخب مصر في كأس العالم 90 بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، لمجاراة المنتخبات الأوروبية القوية في مونديال 1990.

في المباراة الأولى نجح منتخب مصر في مونديال 1990، في تحقيق التعادل مع الطواحين 1 - 1، حيث سجل مجدي عبدالغني هدف مصر الشهير من ركلة جزاء.

بعد ظهور الفراعنة بشكل جيد أمام هولندا، فاجأ منتخب مصر نظيره الأيرلندي بأداء دفاعي بحت، حيث كان أحمد شوبير حارس مرمى الفراعنة هو أكثر لاعب في المباراة استحواذا على الكرة خلال اللقاء.

شوبير كان يمرر الكرة لـ هاني رمزي، ثم يقوم هاني رمزي بإرجاع الكرة لشوبير الذي يسمكها، ليتكرر هذا الأمر كثيرا خلال المباراة، وتسبب ذلك فى تعرض الفراعنة لانتقادات حادة، بسبب إهدار الوقت، وقتل متعة كرة القدم، وكان أحد أبرز أسباب إجبار الفيفا على تغيير قانون إرجاع الكرة لحارس المرمى، حيث ألغى الاتحاد الدولي قاعدة إمساك حارس المرمى بالكرة، حال إعادتها من أحدد زملائه، بعد عامين فقط من مونديال 1990.