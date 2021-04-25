شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خطف الأهلى لقب كأس مصر لكرة اليد من أبناء مين عقبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الفرحة العارمة تسيطر على جماهير القلعة الحمراء فى ظل نجاح فريق رجال كرة اليد بالتتويج بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021، على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

ويرصد الخليج 365 كيفية نجاح فريق اليد فى خطف اللقب فى التقرير التالى :

طموح الأخذ بالثأر من الأبيض

خاض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى هذا اللقاء بطموح مختلف للخروج من الموسم ببطولة بعد أن تم إعادة بناء الفريق من جديد بالإضافة للأخذ بالثأر من فريق الزمالك الزى حرم الفريق من التتويج بلقب دورى المحترفين لهذا الموسم فى ظل تحقيق الفوز فى مواجهة الدور الأول و التعادل فى ختام المسابقة للجوء إلى مواجهة فاصلة شهدت فوز الأبيض 18/17 .

خبرات طارق محروس

شهد نهائى كأس مصر فرض خبرات طارق محروس المدير الفنى للأهلى سيطرتها أمام طموح حسين زكى مدرب الزمالك الذى يدخل عالم القيادة الفنية للمرة الأولى ، حيث نجحت خطة طارق محروس فى إيقاف خطورة الزمالك بقوة.

تألق الطيار

كما أن محمد عصام الطيار حارس فريق النادى الأهلى بعد كلمة السر فى فوز فريقه بكأس مصر خاصة أنه أدى مباراة قوية جدا و نجح فى تصدى أكثر من هدف للفريق الأبيض و رميات جزائية في توقيت طيب للغاية بالنسبة للاهلى الذى كان متقدم وقتها وينقصه احد لاعبيه الذى تعرض للإيقاف دقيقتين .

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.