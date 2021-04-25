كارتيرون يفاضل بين فتوح وعبد الله جمعة لتعويض عبد الشافى أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الثنائى أحمد فتوح وعبد الله جمعة، لقيادة الجبهة اليسرى فى مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها مساء غدًا الاثنين ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.

كارتيرون كان قد استقر على الاعتماد على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى، بعدما عاد اللاعب من الإصابة الطويلة، وشارك فى مواجهة الإنتاج الحربى وقدم مستوى مميز، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بفيرس كورونا أمس.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي تعرض محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا، حيث خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية، كما أشار طبيب الزمالك إلى أن عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص.

ويرغب كارتيرون فى تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لتفادى الاجهاد فى ظل ضغط المباريات، ويفاضل المدير الفنى فى الوقت الحالى بين أحمد فتوح وعبد الله جمعة للاعتماد على أحدهما فى قيادة الجبهة اليسرى أمام البنك الأهلى.

ومن المنتظر أن يُحدد الخواجة الفرنسى اللاعب الذى سيعتمد عليه فى هذه الجبهة، من خلال التدريب الختامى للفريق الذى سيقام مساء اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث سيقف المدير الفنى على مستوى كل لاعب لتحديد الأفضل فى مباراة الغد.