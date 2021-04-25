شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يودع دورى الأبطال من دور الـ 32 أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 25 أبريل 2004 ودع الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا مبكراً من الدور الـ"32" بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه، بعد تعادله سلبيا أمام الهلال السودانى بالسودان، وكان الأهلى قد خسر مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتمكن الأهلى من الإطاحة بالمريخ السودانى خارج دورى الأبطال الأفريقى نسخة 2021 بعدما تعادل معه على أرضه بهدفين لكل فريق فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، وأضاح أيضا المارد الأحمر بالهلال السودانى خارج دورى الأبطال الأفريقى نسخة 2020 بعدما تعادل معه على أرضه بهدف لكل فريق فى ختام دور المجموعات.

والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 16 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 3 هزائٔم، فيما انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل.

ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 23 مناسبة، واهتزت شباكه في 13 مناسبة.

آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت في 3 ابريل 2021 حينما تعادل المارد الأحمر مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وتم إحراز هدفي المريخ السوداني من رمضان عجب في الدقيقة 26، وسيف الدين بخيت في الدقيقة 36، فيما سُجل هدفا الأهلي من بدر بانون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 81، وياسر إبراهيم في الدقيقة 90.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.