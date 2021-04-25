شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصل على موافقة IFAB للاستعانة بشركتين var فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على موافقة الـ IFAB على وجود شركة أخرى لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصرى هذا الموسم، بجانب الشركة الإسبانية الموجودة بالفعل منذ انطلاق الموسم الحالى.

وكشف مصدر باللجنة التى تدير اتحاد الكرة إن الجبلاية حصلت على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أيضا فى هذا الشأن، ويتبقى أن توفر الشركة الإنجليزية الأدوات والمعدات خلال الأيام المقبلة لتبدأ عملها بشكل فعلى.

وأضاف المصدر أن وجود شركتين لتطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى يصب في مصلحة الكرة المصرية، لأن كل من الشركتين ستحاول تقديم أفضل خدمة فى المباريات.

يذكر أن الـIFAB هو اختصار لـ International Fifa Association Board، وهو الجهة المسئولة عن قوانين كرة القدم والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".