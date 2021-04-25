شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية المصرى فى الطلائع على المائدة الفنية لعلاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، على مراجعة المباريات السابقة لنظيره طلائع الجيش سواء في الدوري أو كأس مصر وأخرها مباراة المصري في دور الـ 16 بمسابقة الكأس، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب للمباراة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري يوم السبت المقبل.

وطالب علاء عبد العال لاعبي أسوان، بضرورة غلق صفحة الفوز على الجونة في الكأس قبل أيام قليلة والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، للتركيز على المباراة الهامة أمام الطلائع، خاصة مع تقارب النقاط مع فرق قاع الجدول.

ويستكمل فريق أسوان معسكره المقام فى القاهرة لأسبوع آخر عقب مباراة الجونة فى الكأس، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المرتقبة، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأمل أسوان في مواصلة عروضه القوية في الدوري العام، عقب الفوز الأخير على إنبي في الجولة الماضية التي أقيمت على استاد أسوان، من أجل الحفاظ على فرص البقاء بالدوري في ظل ملاحقة المقاولون العرب له.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات، وتعادلوا في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.