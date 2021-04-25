شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يقيم حفل إفطار لفريق اليد فى النادى للتكريم بعد حصد كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، عن إقامة مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب حفل إفطار للفريق بمقر القلعة الحمراء اليوم من إجل الإحتفال بالفريق عقب الإفطار للتكريم بعد حصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك .

ومن المقرر أن يشهد التكريم حضور جميع أفراد الجهاز الفنى و اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى و أسرة اللعبة فى القلعة الحمراء .

توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.