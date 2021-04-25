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قصة صور.. طارق محروس مدرب الأهلى المخضرم فى عالم تدريب كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - نجح طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، فى تعويض الجماهير الحمراء عن خسارة لقب دورى المحترفين لموسم 2020/2021، بالفوز بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى نهائى المنافسة . 

وإستطاعت حنكة طارق محروس فى الثأر من الهزيمة أمام القلعة البيضاء فى فاصلة تحديد بطل الدورى، بالفوز فى نهائى الكأس . 

 

وظهرت تعليمات طارق محروس الهجومية على لاعبى الأهلى فى بداية اللقاء مع التزام لاعبى الدفاع بإيقاف خطورة الفريق الأبيض للإستحواذ على اللقب . 

 

طارق محروس مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية خاصة فى ظل حصوله مع منتخب الشباب على برونزية بطولة العالم بإسبانيا 2019 ، واعتماده فى هذا الموسم على أبناؤه من عناصر الشباب فى صفوف الفريق الأحمر . 

 

كما يمتلك محروس كيمياء قوية بينه و بين للاعبيه تمكنه من صناعة الفارق، لا سيما وأنه مدير فنى حماسى لا يهدأ من على الخط طوال دقائق المباريات .

ويرصد الخليج 365 لقطات لمدرب الأهلى فى الصور التالية:

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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