شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق محروس مدرب الأهلى المخضرم فى عالم تدريب كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، فى تعويض الجماهير الحمراء عن خسارة لقب دورى المحترفين لموسم 2020/2021، بالفوز بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى نهائى المنافسة .

وإستطاعت حنكة طارق محروس فى الثأر من الهزيمة أمام القلعة البيضاء فى فاصلة تحديد بطل الدورى، بالفوز فى نهائى الكأس .

وظهرت تعليمات طارق محروس الهجومية على لاعبى الأهلى فى بداية اللقاء مع التزام لاعبى الدفاع بإيقاف خطورة الفريق الأبيض للإستحواذ على اللقب .

طارق محروس مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية خاصة فى ظل حصوله مع منتخب الشباب على برونزية بطولة العالم بإسبانيا 2019 ، واعتماده فى هذا الموسم على أبناؤه من عناصر الشباب فى صفوف الفريق الأحمر .

كما يمتلك محروس كيمياء قوية بينه و بين للاعبيه تمكنه من صناعة الفارق، لا سيما وأنه مدير فنى حماسى لا يهدأ من على الخط طوال دقائق المباريات .

ويرصد الخليج 365 لقطات لمدرب الأهلى فى الصور التالية:







