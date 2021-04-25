شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. عبدالرحمن عرابى أول لاعب ملاكمة مصرى يشارك فى دورى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو عبد الرحمن عرابى لاعب منتخب الملاكمة.

عرابى من مواليد عام 1987، وتأهل الى دورة الالعاب الأولمبية فى طوكيو من خلال تأهله لنهائي التصفيات المؤهلة، وسبق لعبدالرحمن عرابى أن شارك فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وحصل على عدة بطولات منها ذهبية القفاز الذهبي، وكأس أحسن لاعب بصربيا في بطولة أوروبا، وذهبية البحر المتوسط بإسبانيا، ذهبية الدورة الإفريقية، وفضية الألعاب الأولمبية العسكرية وهي أول ميدالية أولمبية عسكرية في تاريخ الملاكمة المصرية، وذهبية إفريقيا بالسنغال المؤهلة لأولمبياد طوكيو، كما انه أول لاعب مصري يشارك في دوري الاحتراف، ولعب باسم المغرب

كما توج ببرونزية التضامن الإسلامي بأذربيجان، وذهبية قطر الدولية، وبرونز ية المجر الدولية مرتان ، وفضيتين في بطولة الحزام الذهبي برومانيا، وفضيتى بطولة الجزائر الدولية.