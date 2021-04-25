شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بانون وأشرف من مواجهة المصري بعد استبعادهما من مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي استبعاد الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة فريقهما التي خاضت مباراة إنبي مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري.

وكشف مصدر بالأهلي أن أيمن أشرف شعر بإجهاد لذا لم يشارك في المران الختامي قبل مواجهة إنبي، وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاده من مواجهة الفريق البترولى لمنحه قسطا كايا من الراحة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر، إن بانون اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الفني إراحته أيضا، خاصة أنه لم يحصل على راحة منذ بداية الموسم لذا فضل الجهاز استبعاده من قائمة مباراة إنبي خشية من تفاقم الإصابة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة المصري أو يستمر في الغياب عن قائمة الأهلي.

فيما أكد المصدر أن ياسر إبراهيم أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ولكن الجهاز الفني استبعده من قائمة مكباراة إنبي؛ لأنه لم يشارك سوى في مران وحيد قبل المباراة، ولم تكتمل جاهزيته الفنية لذا فضل استبعاده من المباراة، ومن المنتظر أن يكون جاهزا لتدعيم قائمة الأهلي بمباراة المصري المقبلة.