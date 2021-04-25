شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع خلال ساعات لمناقشة بعض الملفات الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا خلال الساعات القادمة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي على المستوى الإداري أو ما يخص فريق الكرة، والتصديق على بعض القرارات الخاصة بالإدارات المختلفة داخل النادي أو بعض المواضيع الإدارية التي تحتاج عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

ويناقش مجلس الأهلي في اجتماعه بعض الملفات الإدارية والإطلاع على آخر تطورات العملية الإنشائية في الأفرع الأربعة بالنادي وكل ما يخص احتياجات النشاط الرياضي وموقف الأجهزة الفنية للألعاب الرياضية الأخرى داخل النادي واحتياجاتها خلال الفترة القادمة، وكل ما يطرأ من مشاكل داخل النادي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وسيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

ورفض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية طلب مسئولى الأهلي الشفهى تأجيل مباراته أمام الزمالك، حتى الآن، بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى إنهاء الدوري في 30 سبتمبر المقبل.