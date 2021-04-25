شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر للبنك الأهلي الليلة وتضاؤل فرص مشاركة شيكا وحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اليوم الأحد، معسكرا مغلقا، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، غدا الإثنين، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوم قبل إعلان كارتيرون قائمة اللاعبين المشاركة في اللقاء.

ومن المنتظر أن يستمر غياب الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام عن قائمة الزمالك للمباراة الثانية على التوالي أمام البنك الأهلي؛ بسبب الإصابة، بعد تضاؤل فرص تواجد الثنائي فى القائمة لمواصلة أداء تدريبات علاجية وتأهيلية في الساعات الماضية.

فيما سيعود لقائمة الزمالك محمود علاء بعد انتهاء إيقافه الذي منعه من التواجد في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، ليحل مكان زميله محمد عبد الغني المنتظر غيابه للإيقاف، بعد طرده في اللقاء الماضي.

فيما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع جهازه المعاون، الاستمرار فى الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة البنك الأهلى بعدما طبق سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى عقب مباراة القمة أمام الأهلى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، حيث جلس محمود عبد الرحيم جنش على مقاعد البدلاء، وتولى أبو جبل حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

ويرغب المدير الفنى الفرنسى فى استمرار الاعتماد على أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلى، حتى يستعيد الحارس الثقة وحساسية المباريات بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى الفترة الأخيرة.

ويسعى باتريس كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين المقيدين فى قائمة الزمالك، للاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، لتفادى ضغط المباريات الذى قد يؤدى لتعرض اللاعبين للعديد من الإصابات والغيابات.