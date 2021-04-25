يويفا عن عقوبات الأندية: يوفنتوس وبرشلونة والريال "الأكثر قسوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد ألكسندر تشفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الأندية الـ12 التي حاولت تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي المنفصلة ستعاقب على أفعالها.

وأعلنت أندية أرسنال، تشيلسي، توتنهام، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية بجانب الثلاثي الإسباني ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، والثلاثي الإيطالي يوفنتوس، إنتر ميلان وميلان، الاسبوع الماضي، موافقتها على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.

واستقال العديد من أعضاء مجالس إدارة الأندية الـ12 من مناصبهم في رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) التي يسيطر عليها يويفا لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن الأندية تباعا الانسحاب من ملف البطولة.

وبحسب وكالة أنباء "بي ايه ميديا" البريطانية فإن تشفيرين أكد أن العقوبات بحق الأندية الإنجليزية الستة ستكون مخففة نظرا لأنها كانت أول المنسحبين من البطولة، مشددا على أن العقوبات بحق يوفنتوس وبرشلونة والريال ستكون الأكثر قسوة.

وقال تشفيرين لصحيفة "ذي ميل" اليوم الأحد "لنرى ، الجميع سيدفع ثمن ما اقترفوه ولا يمكن أن نتظاهر بأنه لم يحدث شيئا".

وأضاف "لا يمكن أن تقوم بشيء مثل هذا ثم تقول أتعرض للعقاب لأن الجميع يكرهني".

وأشار "مشاكلهم لا تتعلق بالأخرين بل بأنفسهم، ليس جيدا ما قاموا به وسنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما علينا فعله".

وأوضح "لكن بالنسبة لي فهناك اختلاف كبير بين الأندية الإنجليزية والأندية الستة الأخرى، فقد انسحبت أولا، اعترفوا بارتكاب أخطاء، ينبغي أن يكون لديك بعض النبل لتقول أنا مخطئ".

وأكد "لا أريد أن أتحدث عن إجراءات انضباطية لكن ينبغي أن يكون واضحا أن الجميع عليه أن يتحمل المسؤولية بطرق مختلفة".