حلمي طولان: الأهلي لا يخسر لقائين متتاليين..ولم أتوقع البداية المهزوزة من فريقي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أنه لم يتوقع البداية المهزوزة من جانب فريقه خلال مباراة الأهلي، والتي شهدت تسجيل هدفين في انطلاقة المباراة للمارد الأحمر.

وأضاف "طولان" خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء: دربت اللاعبين على غلق المساحات أمام أجنحة الأهلي ولكن ظهيري الجنب صغيرا السن وقليلا الخبرة، والأهلي يجيد إرسال الكرات العكسية رغم تحذيري منها.

وتابع: لا أعلم لماذا ظهر اللاعبون بهذا الارتباك والخوف؟ وبالطبع المباراة انتهت بعد الهدفين المبكرين للأهلي.

وأكد "طولان" أنه طالب اللاعبين بين الشوطين بالهدوء والضغط على الأهلي , معقبا: تحسن الأداء وسجلنا هدفا وسيطر فريقنا على الشوط الثاني بالكامل.

وأشار الي أن الأهلي لا يخسر لقائين متتاليين، موضحا أن منافسه لا يتأثر بالغيابات، لأنه يملك 3 فرق، كما أن إنبي كان أكثر من ندٍ خلال اللقاء.