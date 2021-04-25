ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي.. وقائمة الهدافين بعد هدف محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا، على مضيفه إنبي، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة.

واختتم أهداف الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 43، فيما قلص رامي صبري الفارق مسجلا هدف إنبي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

أهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة سهلة، وخاصة محمد مجدي أفشة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ33 نقطة من 14 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ36 نقطة من 16 لقاء، فيما تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 36 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

13- المقاولون في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

14- طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، رفع محمد شريف مهاجم الأهلي رصيده لـ7 أهداف بعد هدفه في سموحة، محتلا المركز الثالث، في القائمة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام إنبي:

1- أحمد سمير (طلائع الجيش) حسام حسن (سموحة) - المركز الأول - 9 أهداف.

2- عمر كمال (المصري) - المركز الثاني - 8 أهداف.

3- محمد شريف (الأهلي) - يوسف أوباما (الزمالك)- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، - المركز الثالث - لكل منهم 7 أهداف.

4- أشرف بن شرقي (الزمالك)، شميليس بيكلي (المقاصة)، عمرو جمال (طلائع الجيش)، رمضان صبحي (بيراميدز) ورزاق سيسيه (الاتحاد)، رامي صبري (إنبي) - المركز الرابع - لكل منهم 6 أهداف.

5- روماريو وليامز (الاتحاد السكندري)، أحمد الشيخ (غزل المحلة)، باسم مرسي (المقاصة)، مصطفى فتحي (سموحة)، محمد هلال (وادي دجلة)، شريف دابو (سيراميكا كليوباترا) - المركز الخامس - لكل منهم 5 أهداف.