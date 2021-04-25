الأهلي يتجاوز أحزان سموحة بثلاثية مع الرأفة في إنبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا، على مضيفه إنبي، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة.

واختتم أهداف الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 43، فيما قلص رامي صبري الفارق مسجلا هدف إنبي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

أهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة سهلة، وخاصة محمد مجدي أفشة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ33 نقطة من 14 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ36 نقطة من 16 لقاء، فيما تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.

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